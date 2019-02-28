СМИ: в Китае раскрыли дело о контрабанде жидкокристаллических экранов почти на $230 млн

ШАНХАЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Таможенные службы китайских городов Шанхай и Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) перекрыли канал контрабанды жидкокристаллических экранов (LCD) из Гонконга. Как сообщает в четверг газета Shanghai Shibao, в общей сложности в материковую часть страны с нарушением таможенного законодательства было ввезено данной продукции на сумму 1,6 млрд юаней (почти $230 млн).

На днях сотрудниками таможенных служб одновременно в разных городах по всей стране была проведена масштабная спецоперация. Правоохранителям удалось пресечь деятельность 10 преступных группировок и задержать 20 человек, подозреваемых в контрабанде. Правоохранителями было выявлено и заморожено порядка 90 банковских счетов, которые использовались в экспортно-импортных операциях контрабандистов.

Расследование данного дела началось в июне 2018 года после того, как в шанхайском порту Вайгаоцяо были обнаружены два подозрительных контейнера с жидкокристаллическими экранами. В декларации было указано, что продукция ввезена в Китай для последующего экспорта в другие страны. Впоследствии было установлено, что контрабандисты, пользуясь беспошлинным режимом и льготным налогообложением на добавленную стоимость ввозимых из Гонконга для последующего экспорта товаров, на деле не занимались поставками на внешние рынки, а продавали продукцию в китайской провинции Гуандун.

Данная схема позволила контрабандистам сэкономить на выплате налогов порядка 300 млн юаней (около $45 млн). На экспорт же поставлялись не оригинальные экраны, а дешевые китайские копии низкого качества.