Состояние отравившихся неизвестным веществом сахалинских школьников стабилизировалось

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Сахалинские школьники, доставленные в Охинскую центральную районную больницу в результате отравления неизвестным веществом, переведены в четверг в соматическое отделение медучреждения в связи с улучшением состояния здоровья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что три девочки и один мальчик в возрасте 13-14 лет 26 февраля вечером были доставлены больницу из-за отравления неизвестными веществами. Девочка в среду находилась в тяжелом состоянии. Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Каким именно веществом отравились подростки, установит экспертиза.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, оказывается вся необходимая помощь, проводилась консультация со специалистами детской областной больницы. Все четыре ребенка переведены в соматическое отделение", - сообщил собеседник агентства.

По информации прокуратуры Охинского района, все четыре подростка обучаются в СОШ №7 имени Д. Карбышева. Прокуратура начала проверку по факту отравления. По ее результатам будут приняты меры реагирования.