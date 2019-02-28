Вылетевший из аэропорта Уфы самолет вернулся из-за технической неисправности

УФА, 28 февраля. /ТАСС/. Самолет компании Utair, вылетевший по маршруту Уфа - Москва, из-за технической неисправности был вынужден вернуться в уфимский аэропорт. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе аэропорта.

"В 6:18 мск экипаж самолета авиакомпании Utair В-737-500 рейс UT-364, вылетевшего по маршруту Уфа - Москва (Внуково), сообщил о технической неисправности воздушного судна. В 6:37 мск самолет совершил благополучную посадку в аэропорту "Уфа". На борту находились 123 пассажира", - сообщили в пресс-службе.

Резервный самолет компании доставит пассажиров в Москву в аэропорт Внуково, вылет запланирован на 8:30 мск, добавили в аэропорту.