Заведующая поликлиникой задержана в Кирове по делу о погибшей в запертой квартире девочке

КИРОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Заведующая поликлиникой задержана в рамках уголовного дела о халатности должностных лиц органов профилактики и здравоохранения, возбужденного по факту гибели трехлетней девочки в запертой квартире в Кирове. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

20 февраля в Кирове было обнаружено тело трехлетней девочки, которую 21-летняя мать оставила одну дома без присмотра на неделю без еды и воды, ребенок погиб, предположительно, от обезвоживания. Тело девочки нашла в квартире бабушка. По словам уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, с 13 по 20 февраля мать ребенка находилась у подруги, уходя из дома она перекрыла воду. Мать арестована по обвинению в убийстве с особой жестокостью, возбуждено также уголовное дело о халатности работников органов профилактики и здравоохранения, поскольку ребенок жил в плохих условиях и с 2016 года не наблюдался у врача.

"По версии следствия, при попустительстве заведующей поликлиники в результате ненадлежащего, халатного исполнения своих прямых обязанностей девочка более двух лет была лишена предусмотренного действующим законодательством медицинского контроля за ее здоровьем, что, несомненно, квалифицируется как ситуация, опасная для ребенка. 27 февраля женщина была задержана в порядке ст. 91-92 УПК РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователями изъята медицинская карта девочки, должностные инструкции медперсонала, допрошены работники поликлиники, в том числе патронажная участковая медсестра, педиатр, заведующая учреждением. Также допрошены соседи, участковый уполномоченный полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Известно, что семья на профилактических учетах не состояла, характеризовалась положительно.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка проживала в квартире со своей матерью в условиях, не обеспечивающих безопасность ее жизни и здоровья, без необходимой пищи, воды, медикаментов, в условиях антисанитарии. По данным следствия, мать девочки высказывала намерения отдать ребенка в социальное учреждение.