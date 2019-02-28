ФСБ задержала восьмерых жителей Белгородской области за сбыт оружия времен войны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ФСБ задержала восьмерых жителей Белгородской области за продажу оружия, найденного в ходе незаконных раскопок в местах боев времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"При сбыте ППШ (пистолета-пулемета Шпагина), пистолета Браунинг и 1000 патронов двое организаторов преступной группы задержаны с поличным, - сообщили в ЦОС ФСБ. - В результате проведенных мероприятий по местам проживания задержанных и их сообщников из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, карабины и ружья), 2 гранаты (РГД-5 и Ф-1), более 5 кг пороха, основные части и комплектующие к оружию и около 2000 боеприпасов различного калибра". Кроме того, обнаружена мастерская с оборудованием для модернизации оружия и изготовления боеприпасов.

Следственным подразделением ФСБ России решается вопрос о возбуждении в отношении членов преступной группы уголовного дела по ч. 2 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору"), ч. 2 ст. 223 ("Незаконное изготовление оружия группой лиц по предварительному сговору") УК РФ и избрании им меры пресечения.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, ранее приобретавших оружие у задержанных.