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Самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске

По предварительным данным, причиной инцидента стало поврежденное шасси

ХАБАРОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Летевший из Хабаровска в село Богородское самолет авиакомпании "Аврора" совершил аварийную посадку, по предварительным данным, с поврежденным шасси. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель хабаровского аэропорта.

"Борт "Авроры" 9235 Хабаровск - Богородское совершил аварийную посадку <…> Экипаж принял решение вернуться в Хабаровск", - уточнили в аэропорту, добавив, что, по предварительным данным, у самолета было повреждено шасси.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

В аэропорту агентству также сообщили, что на борту самолета DHC-8-200 находились четыре человека, рейс в Богородское задерживается.

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