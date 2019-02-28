В Минске задержали разыскиваемого по линии Интерпола россиянина

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в национальном аэропорту "Минск" гражданина Российской Федерации Бадри Аданая, который заочно осужден во Франции на 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в четверг в МВД Белоруссии.

"Задержанный, более известный в криминальных кругах как "Тамаз Новороссийский", разыскивается французскими правоохранительными органами по линии Интерпола за совершение преступлений в составе организованной группы и легализацию преступных доходов, заочно осужден судом Франции на 10 лет лишения свободы", - отметили в правоохранительном ведомстве.

В МВД проинформировали, что в настоящее время в отношении Бадри Аданая применена мера пресечения в виде ареста, решается вопрос о его экстрадиции. По данным белорусской милиции, 58-летний Аданай во Франции контролировал назначение на должности местных чиновников, которые координировали деятельность воров на территории западной Франции. "Он также являлся держателем воровского "общака", в который поступали средства от совершения имущественных преступлений на территории этой страны", - отметили в МВД Белоруссии.