В Москве водитель получил ножевые ранения из-за дорожного конфликта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. В центре Москвы водителя автомобиля ранили ножом из-за дорожного конфликта. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

Инцидент произошел 27 февраля. "Возле дома 44 на улице Большая Тульская между водителем машины KIA Optima 1978 года рождения и водителем автомобиля Skoda Rapid 1957 года рождения возник конфликт. Во время ссоры мужчина, находившийся за рулем Skoda, несколько раз ударил оппонента в грудь острым предметом", - сказали в полиции.

Пострадавший получил множественные проникающие колотые ранения грудной клетки. Он госпитализирован.

Почти сразу правонарушителя задержали сотрудники ДПС. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжких телесных повреждений").