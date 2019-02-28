В Петербурге задержали бывшего инженера "Адмиралтейских верфей" по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция в Петербурге задержала бывшего инженера АО "Адмиралтейские верфи" по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Задержан инженер "Адмиралтейских верфей". Обвинение в мошенничестве ему уже предъявлено", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что уголовное дело связано с другим инженером "Адмиралтейских верфей" Глебом Емельченковым, которого в январе Дзержинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест по делу о хищениях при исполнении заказа от Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Емельченков причастен к хищению почти 34 млн рублей, выделенных на строительство подводной лодки проекта 677. В начале января Емельченкова выпустили из СИЗО и снова задержали в рамках расследования нового уголовного дела. Второе дело, как и первое, связано с проектированием модели подводной лодки.

В ходе расследования первого уголовного дела было установлено, что Емельченков вместе с одним из руководителей компании АО "Новит про" Валерием Пшеничным и иными лицами необоснованно завысили стоимость госконтракта по разработке трехмерной модели корпуса подводной лодки проекта 636.3 и похитили 100 млн рублей. Местонахождение денег обнаружить не удалось.

Емельченков был арестован в январе 2018 года. Вместе с ним суд отправил в СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного, которого спустя месяц после этого обнаружили мертвым в камере. Причиной смерти предпринимателя СК считает самоубийство, расследование уголовного дела продолжается.

По данным официального сайта компании, группа компаний "Новит" оказывает проектно-конструкторские и консалтинговые услуги. Центральным предприятием является ЗАО "Новит про". АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную компанию) - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения РФ. На данный момент на верфи строятся три серии подводных лодок для иностранных ВМС и ВМФ России, ледокол "Илья Муромец" и серия патрульных кораблей ледового класса для ВМФ.