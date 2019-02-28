Житель Ингушетии получил два года условно за неуплату таможенного платежа

МАГАС, 28 февраля. /ТАСС/. Магасский районный суд Ингушетии вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя региона за неуплату более 24 млн рублей таможенного платежа. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, говорится в сообщении пресс-службы Южной транспортной прокуратуры.

"Магасский районный суд Ингушетии назначил 57-летнему жителю региона наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев и лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 2 года. Незаконные действия подсудимого повлекли введение в гражданский оборот иностранного товара, не оформленного в таможенном отношении, за который не уплачены таможенные платежи в размере более 24 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в конце июня 2016 года осужденный - заведующий таможенным складом ООО "Сатурн-1" - продал находящийся под таможенным контролем товар "сахар-песок", ввезенный в Россию из Грузии, который имел статус иностранных товаров, в нарушение положений таможенного кодекса Таможенного союза без уплаты таможенных платежей.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, путем нарушения требований и условий таможенной процедуры таможенного склада в форме незаконного распоряжения иностранными товарами до помещения под иную таможенную процедуру, повлекшую их утрату, без уплаты причитающихся таможенных платежей"). Вину в совершении преступления подсудимый признал.