В Крыму задержали украинца при попытке пересечь границу по поддельному паспорту

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Пограничники задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Крым через пункт пропуска "Армянск" по поддельному паспорту. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

"В многосторонний автомобильный пункт пропуска "Армянск" прибыл гражданин Украины 1981 года рождения, следующий через российско-украинскую границу в пешем порядке. В ходе осуществления проверки предъявленного им национального паспорта сотрудник пограничного контроля обнаружил признаки его подделки, - говорится в сообщении. - 37-летний гражданин Украины задержан до выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения и принятия дальнейшего процессуального решения".

В пресс-службе уточнили, что подделка паспорта была установлена специальной техникой. Гражданин Украины пояснил, что паспорт он оформил у знакомых на территории Украины еще в 2011 году за крупное денежное вознаграждение. Он использовал его для решения вопросов во всех инстанциях по месту жительства. В отношении задержанного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам покушения на незаконное пересечение государственной границы РФ.