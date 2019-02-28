В Москве мужчина украл из ТЦ "Афимолл Сити" часы за 1,5 млн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские в центре Москвы задержали мужчину, который пытался продать украденные им накануне из магазина часы марки Breguet из розового золота стоимостью 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Кража произошла из торгового центра по адресу: Пресненская набережная, дом 2. Злоумышленник открыл створку витрины и похитил наручные часы Вreguet Horioger De Ia Marine 5847 из розового золота. Материальный ущерб составил 1 млн 545 тыс. 370 руб", - сказали в полиции.

Подозреваемый был задержан при попытке сбыть украденное. "Злоумышленник попытался продать похищенное в магазине, расположенном на ул. Арбат, д. 11, но был задержан. Часы изъяты", - сказали в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").