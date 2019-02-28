AFP: адвокаты Карлоса Гона подали новое прошение о его освобождении под залог

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Адвокаты бывшего главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона подали новое прошение об освобождении его под залог. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse .

Экс-главе Nissan и Renault грозит до десяти лет тюрьмы. В чем обвиняют Карлоса Гона

Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 годов. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн).

В настоящее время Гон находится в Токийской тюрьме.