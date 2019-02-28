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В результате хлопка газа в доме под Смоленском пострадал человек

Его доставили в больницу с ожогами

ТАСС, 28 февраля. Один человек пострадал в результате хлопка газа, который произошел в частном доме в деревне Михейково Смоленской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

"Поступило сообщение о хлопке бытового газа по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, деревня Михейково. По прибытии информация подтвердилась, в результате повреждены гипсовые перегородки, имеется пострадавший", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в больнице Ярцевского района, пострадавший госпитализирован с ожогами.

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