В результате хлопка газа в доме под Смоленском пострадал человек

ТАСС, 28 февраля. Один человек пострадал в результате хлопка газа, который произошел в частном доме в деревне Михейково Смоленской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

"Поступило сообщение о хлопке бытового газа по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, деревня Михейково. По прибытии информация подтвердилась, в результате повреждены гипсовые перегородки, имеется пострадавший", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в больнице Ярцевского района, пострадавший госпитализирован с ожогами.