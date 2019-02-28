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В Южном порту Москвы полицейские изъяли 10 тыс. пачек нелегальной табачной продукции

Двое подозреваемых находятся под домашним арестом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Транспортные полицейские перекрыли канал незаконной торговли табачными изделиями в Москве и конфисковали 10 тыс. пачек контрафактных сигарет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В рамках проверки оперативной информации задержаны двое 47-летних жителей Москвы, которые наладили сбыт контрафактных табачных изделий известных производителей с поддельными специальными марками на территории Южного речного порта столицы", - сказали в пресс-службе управления.

Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 327.1 ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование") и ст. 180 ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров") УК РФ. "В ходе проведенных обысков по месту жительства данных граждан обнаружена аналогичная табачная продукция общим количеством свыше 10 тыс. пачек. Подозреваемые находятся под домашним арестом", - отметили в пресс-службе.

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