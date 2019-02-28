В Австрии фермера обязали выплатить почти €500 тыс. за убитую коровами туристку

ВЕНА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийского фермера приговорили к штрафу в €490 тыс. за то, что его коровы в 2014 году насмерть затоптали немецкую туристку. Судебный процесс по этому делу длился более четырех лет, и закончился в пользу истца из Германии.

В 2014 году 45-летняя туристка стала жертвой нападения агрессивных коров, когда гуляла с собакой по горным лугам в Альпах. Как выяснилось, лай собаки привлек внимание животных, которые атаковали женщину. Немке в течение часа оказывали медицинскую помощь, но реанимировать ее не удалось, и она скончалась на месте от полученных травм. Прокуратура Австрии сначала завела дело в отношении местного фермера, но затем оно было прекращено.

Вдовец погибшей подал иск с требованием компенсации. Он утверждал, что хозяин коров не соблюдал необходимые меры безопасности для туристов. Фермер в свою очередь указывал, что на территории его хозяйства были размещены предупреждающие знаки с рекомендацией обходить стороной коров, у которых есть телята. Суд занял сторону истца и указал, что фермер должен был позаботиться о том, чтобы его коровы не могли без присмотра гулять по пастбищу. Ответчик намерен теперь подать апелляцию.

Вердикт суда вызвал непонимание в Австрии. В частности, профсоюзные объединения и местные власти высказали опасения, что был создан прецедент, который делает незащищенными многих фермеров в Австрии. Федеральный канцлер республики Себастьян Курц в среду пообещал разработать законодательные меры, которые в будущем позволят урегулировать подобные случаи в мирном порядке. "Эта трагедия не должна привести к нарушению хорошего сосуществования туристов и фермеров на горных лугах", - прокомментировал Курц.

Проблема с агрессивным поведением коров оказалась в центре внимания в Австрии именно после этого несчастного случая летом 2014 года. После трагедии тирольские власти распространили специальную памятку для туристов с правилами поведения под названием "Горные пастбища - это не контактный зоопарк". Несмотря на это, в 2017 году в горах после нападения сразу нескольких коров погибла пенсионерка, а затем целая группа туристов пострадала при таком же нападении.

Впоследствии власти даже выпустили анимационный фильм, предупреждающий туристов об опасностях встреч с крупным рогатым скотом на больших пастбищах. С его помощью любителям пеших прогулок разъяснили правила поведения на высокогорных лугах при встрече с коровами, которые могут воспринимать человека как опасность для телят, проявлять агрессию по отношению к любопытным гостям и нападать на них.