В Москве избили отставного генерала и экс-замминистра промышленности РФ Бриндикова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские ведут розыск неизвестных, избивших генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова после дорожного конфликта в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером на Малой Никитской улице генерал-полковник в отставке Александр Бриндиков подъехал на своем автомобиле к одному из зданий, однако ему загородил дорогу другой автомобиль. Генерал просигналил с просьбой пропустить, но водителю иномарки это не понравилось: он и его знакомый вышли из машины и избили его", - сказал собеседник агентства, отметив, что отставной генерал был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что в настоящее время проводится проверка.

Александр Бриндиков - бывший первый заместитель министра промышленности, науки и технологий РФ, замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики РФ.