Пять активистов ИГ получили от 12 до 20 лет колонии за подготовку терактов в Москве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд признал вину пятерых жителей Ингушетии в участии в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), незаконном хранении оружия и подготовку терактов на территории посольства Франции в Москве в ночь на 1 января 2017 года, приговорив их к срокам от 12 до 20 лет заключения в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях", - следует из текста приговора.

Магомед Аматханов осужден на 20 лет заключения, Саламхан Сампиев - на 17 лет, Руслан Эсмурзиев приговорен к 17 годам, Элберд Харсиев - к 13 годам, Хусен Китиев осужден на 12 лет.

Среди представленных прокурором обвинений - участие в ячейке ИГ в Ингушетии, подготовка к терактам в Москве на территории посольства Франции и станциях метрополитена в новогоднюю ночь 2017 года, а также хранение оружия и взрывных устройств.

Суд счел убедительными представленные доказательства, что в январе 2016 года Эсмурзиев и Сампиев, разделяя идеологию ИГ, через интернет добровольно вступили в запрещенную ячейку. Позднее к ним присоединился Аматханов, воевавший в Сирии на стороне ИГ в июле-августе 2014 года. В составе ОПГ Аматханов и Сампиев были ответственны за приготовление и совершение всех планируемых группой преступлений, а Эсмурзиев отвечал за сопровождение главаря ячейки, позже уничтоженного в ходе спецоперации в Ингушетии, и подбор конспиративного жилья. Содействие им оказывали Харсиев, обеспечивая бесперебойную связь в интернете с координаторами за рубежом, и Китиев, который также подыскивал конспиративное жилье для других участников запрещенной группировки.

Подробности дела

В сентябре 2016 года они спланировали теракты в Москве. Для этого приобрели на поступившие от координаторов деньги оружие и два автомобиля. Исходя из материалов уголовного дела, при задержании в ноябре 2016 года правоохранители изъяли по их месту жительства и в тайнике 8 автоматов Калашникова, четыре пистолета, переделанных под боевые, более 500 патронов, ручные гранаты и самодельные взрывные устройства, в том числе "пояс шахида".

14 ноября 2016 года подсудимые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. На стадии прений сторон государственный обвинитель просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на различные сроки - от 13 до 20 лет колонии строгого режима.

В ходе судебного заседания подсудимый Аматханов признал себя виновным в участии на территории Сирии в деятельности незаконного формирования. Вину в совершении иных преступлений не признал. Подсудимые Сампиев, Эсмурзиев, Китиев, Харсиев виновными себя не признали. Все подсудимые также заявили, что не имеют отношения к оружию и боеприпасам, взрывчатым веществам, обнаруженным и изъятым при обыске.