В Приамурье возбудили дело в отношении матери ребенка, который впал в кому после избиения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении матери годовалого ребенка, которого с многочисленными травмами доставили в больницу города Белогорска Амурской области. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального управления МВД России.

"Отделом дознания МО МВД России "Белогорский" в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.

В управлении также сообщили, что в ходе проверки предварительно установлено, что травмы мальчику наносили в присутствии матери, которая в этот момент бездействовала, чем подвергла жизнь и здоровье своего ребенка опасности.

15 февраля годовалый ребенок был доставлен с множественными телесными повреждениями в больницу Белогорска, его состояние оценивается как крайне тяжелое, он находится в коме, на искусственной вентиляции легких. Ранее уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего") было возбуждено в отношении знакомого матери пострадавшего мальчика. Подозреваемый, молодой человек 2001 года рождения, задержан и дал признательные показания, он арестован. В отношении матери ребенка был составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Прокуратура Амурской области организовала проверку деятельности органов системы профилактики правонарушений в Белогорске.

По данным министерства здравоохранения Амурской области, ребенок, который не пришел в сознание, находится на лечении в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске.