Три человека госпитализированы с ранениями после конфликта в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Три человека попали в больницу в результате конфликта в столичном районе Печатники. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, задержаны две девушки.

"Проводится проверка по факту поступления телефонограмм о получении тремя гражданами телесных повреждений в результате конфликта в квартире в районе Печатники", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, госпитализированы трое пострадавших. "По подозрению в преступлении задержаны две девушки. Причины конфликта устанавливаются", - сообщили в полиции.