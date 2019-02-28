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Три человека госпитализированы с ранениями после конфликта в Москве

По подозрению в преступлении задержаны две девушки

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Три человека попали в больницу в результате конфликта в столичном районе Печатники. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, задержаны две девушки.

"Проводится проверка по факту поступления телефонограмм о получении тремя гражданами телесных повреждений в результате конфликта в квартире в районе Печатники", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, госпитализированы трое пострадавших. "По подозрению в преступлении задержаны две девушки. Причины конфликта устанавливаются", - сообщили в полиции.

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