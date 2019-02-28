Трап, с которого упали люди в аэропорту Барнаула, использовался дольше необходимого срока

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Самоходный трап, при поломке которого во время посадки на самолет в аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова пострадали четыре человека, использовался дольше срока его эксплуатации, а также не проходил планового обследования. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщил Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко.

12 февраля в аэропорту Барнаула при посадке в самолет Барнаул - Москва (Домодедово) авиакомпании "Уральские авиалинии" произошел надлом стойки корзины трапа, в результате чего шесть пассажиров упали на посадочную площадку, четверо из которых получили травмы, а трое были госпитализированы. Администрация аэропорта Барнаула издала указ о проведении внеочередной проверки технического состояния всех трапов и заявила о готовности оказать поддержку пострадавшим в результате данного инцидента.

"Трап, во-первых, использовался за пределами срока его эксплуатации. Во-вторых, не проходил обследования, которые установлены сроком в 3 года и 5 лет", - сказал Костенко. Он добавил, что данный трап в аэропорту города не единственный, который будет снят с эксплуатации. "Эксплуатация еще четырех [трапов] прекращена и двух приостановлена", - уточнил прокурор.

Ранее сообщалось, что нарушение конструкции площадки трапа рассматривается авиакомпанией "Уральские авиалинии" в качестве причины травмирования пассажиров. По факту данного происшествия Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ, Барнаульским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).