Генпрокуратура России попросила Польшу выдать бывшего вице-президента Пробизнесбанка

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в минюст Польши запрос о выдаче бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Еще 30 января Генеральной прокуратурой РФ был направлен запрос о выдаче Алексеева в министерство юстиции Республики Польши", - сообщили в Генпрокуратуре.

Банкир был заочно арестован в 2017 году по обвинению в совершении растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Ранее ТАСС сообщал, что, по данным следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года руководители Пробизнесбанка совместно с другими лицами (всего более 15 человек) присвоили денежные средства, принадлежащие кредитной организации. Деньги были присвоены путем выдачи юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов, не обеспеченных залоговым имуществом. Средства под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета иных подконтрольных соучастникам организаций, после чего аккумулировались на расчетном счете кипрской компании.

Как сообщала ранее Генпрокуратура, в Замоскворецкий суд Москвы направлено уголовное дело по факту хищения 600 млн рублей руководителями Пробизнесбанка в мае-июне 2015 года.