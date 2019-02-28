На Кубани завершилось расследование уголовного дела об убийстве женщины

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего Дмитрия Бакшеева, совершившего резонансное убийство женщины в Краснодаре и расчленившего ее тело, материалы уголовного дела переданы в суд, сообщил журналистам в четверг пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве женщины задержали и арестовали супругов Бакшеевых Дмитрия и Наталью, проживавших в общежитии военного училища, на территории которого обнаружили расчлененное тело женщины. Накануне суд в Краснодаре приговорил Наталью Бакшееву к 10 годам лишения свободы за подстрекательство ее супруга к убийству.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего Дмитрия Бакшеева, обвиняемого в убийстве 35-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ) и надругательстве над ее телом (ч.1 ст.244 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю добавили, что согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы Бакшеев признан вменяемым. Материалы уголовного дела в отношении него направлены в суд. Ранее сообщалось, что в силу опасного для жизни заболевания Бакшеев госпитализирован.

По данным следствия, 8 сентября 2017 года Наталья Бакшеева вместе с супругом и женщиной, с которой они познакомились в этот же день, находилась на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре. В процессе употребления спиртного женщины поссорились и обвиняемая потребовала от мужчины убить женщину.

"Бакшеев из-за своей слабохарактерности и психологического состояния находился под влиянием супруги", - добавили в пресс-службе. Бакшеев нанес женщине два удара ножом в область груди, а потом расчленил тело.