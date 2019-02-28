Невеста Захарченко купила украшения в США на 10 млн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Прокуратура запросила в суде отчет о поездке полковника Дмитрия Захарченко и его невесты в США, где она купила ювелирные украшения на $320 тыс. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, в четверг начался процесс по иску надзорного ведомства об обращении в доход государства имущества Захарченко на почти полмиллиарда рублей.

"В рамках этого заседания прокуроры ходатайствуют об обязании ответчиков - Захарченко и его знакомой Саратовцевой - представить отчет об их совместной поездке в США в 2013 году. Органы прокуратуры выяснили, что на тот момент будущая супруга Дмитрия Захарченко Саратовцева приобрела ювелирные изделия на сумму $320 тыс. - более 10 млн рублей по курсу на день покупки", - сказал он в интервью на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир". Он отметил, что эта сумма фактически равняется ее совокупному доходу с 2007 по 2014 год.

Соответчиками по иску об изъятии имущества на 484 млн рублей у Захарченко являются еще четыре человека из близкого круга полковника. По данным надзорного ведомства, именно через них Захарченко пытался скрыть незаконные расходы.

В ходе прокурорской проверки у полковника выявлена недвижимость на 231 млн рублей, облигации на $208 тыс. и ювелирные изделия более чем на 10 млн рублей. Кроме того, прокуроры выявили счета, на которые перечислялись деньги за аренду от использования недвижимости Захарченко. На этих счетах находилось 35 млн рублей. По словам Куренного, у соответчиков по иску Захарченко обнаружено еще около $2,5 млн на счетах и в банковских ячейках.

Ранее Генпрокуратура уже обращалась в суд с иском об изъятии имущества полковника на сумму более 9 млрд рублей, 1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил его.