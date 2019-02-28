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Эскалация индо-пакистанского конфликта

Посольство РФ в Индии оказывает помощь россиянам, которые не могут вылететь из Нью-Дели

В дипмиссии сообщили, что с проблемами столкнулись 40 человек, но их число может увеличиться

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Индии оказывает срочную помощь 40 российским гражданам, которые не могут вылететь из Нью-Дели авиакомпанией Air Astana из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном. Об этом ТАСС в четверг сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Андрей Федоров.

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По его словам, "порядка 40 граждан РФ оказались в Нью-Дели в непростой ситуации: рейсы авиакомпании Air Astana отменены из-за того, что Пакистан закрыл свое воздушное пространство в связи с обострением индо-пакистанских отношений". "Авиакомпания при этом не оказывала должной помощи пассажирам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Потребовалось вмешательство российских дипломатов. В настоящее время нам удалось добиться того, что большинству российских пассажиров перебукировали билеты на 4-5 марта", - сказал дипломат.

Он отметил, что посольство продолжит внимательно следить за этой ситуацией, добавив, что число застрявших пассажиров этой авиакомпании может вырасти, поскольку рейсы на ближайшее время отменены.

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ИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликта
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