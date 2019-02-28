Памфилова: по нарушениям на выборах расследуются 29 уголовных дел

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в настоящее время расследуют 29 уголовных дел, возбужденных в связи с нарушениями на прошедших в прошлые годы выборах. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В настоящее время продолжаются следственные действия по 29 уголовным делам", - сказала она на первом общественном электоральном медиафоруме.

Памфилова добавила, что одной из главных проблем ЦИК остается то, что уголовные дела по фальсификациям на выборах прекращаются, а фальсификаторы продолжают работать в избирательной системе.

По ее словам, в 2016-2018 годах по инициативе ЦИК были отменены результаты выборов на 68 избирательных участках в 34 регионах. В связи с нарушениями в этих регионах было возбуждено 81 уголовное дело. "По семи уголовным делам вынесены обвинительные приговоры, в том числе по одному делу виновный приговорен к реальному лишению свободы", - проинформировала Памфилова.

Она отметила, что на заседании рабочей группы при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства было решено провести отдельную встречу с руководителями правоохранительных и судебных органов. "Проанализировать, что происходит, почему рассыпаются уголовные дела. Почему происходит то, что произошло в Кемеровской области, когда были выявлены [нарушения] и судебное решение было, что виновны в фальсификациях, они признают это, извиняются перед председателями территориальных комиссий, и это извинение становится поводом прекратить уголовное дело", - сказала Памфилова.

Она добавила, что зачастую организаторы фальсификаций "остаются в тени" и "на следующих выборах продолжают делать свои черные дела". "Для нас это сейчас самая большая проблема, и ее надо решать обязательно", - подчеркнула глава ЦИК.