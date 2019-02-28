Посольство РФ в Минске проверяет сообщение об аресте россиянина, разыскиваемого Интерполом

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Минске пока не получало от белорусской стороны информацию об аресте россиянина, разыскиваемого французской полицией по линии Интерпола. Об этом ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

Правоохранительные органы Белоруссии арестовали в аэропорту Минска гражданина РФ Бадри Аданая, который заочно осужден во Франции на десять лет лишения свободы за совершение преступлений в составе организованной группы и легализацию преступных доходов.

"Сотрудники консульского отдела посольства проверяют информацию об аресте гражданина РФ Бадри Аданая, однако официального уведомления от уполномоченных служб Белоруссии в посольство пока не поступало", - отметил дипломат, уточнив, что дипмиссия находится в контакте с МИД республики.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в настоящее время решается вопрос об экстрадиции арестованного, который известен в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский. По данным белорусской милиции, 58-летний Аданай контролировал во Франции назначение на должности местных чиновников, которые координировали деятельность воров на территории западной Франции.