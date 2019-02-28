Российское грузовое судно врезалось в мост в Пусане

СЕУЛ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Грузовое судно Seagrand, следовавшее под российским флагом, врезалось в четверг в мост в портовом городе Пусан. Это подтвердили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве в Пусане.

"Мы в курсе происшествия, но пока не получили от южнокорейских властей официального уведомления", - сказал консул РФ в Пусане Роман Быков.

Ранее о происшествии сообщила газета The Chosun Ilbo. По данным издания, инцидент произошел в 16:23 по местному времени (10:23 мск), никто не пострадал. Судно водоизмещением 6 тыс. т врезалось в участок между опорами моста, получив значительные повреждения и пробив в мосту дыру размером 5 на 5 м. Морская полиция эвакуировала аварийное судно, движение по мосту перекрыто.