В России за семь лет в 14 раз возросло количество предложений взяток сотрудникам полиции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте в 14 раз числа предложений коррупционного характера сотрудникам полиции за последние семь лет. Об этом в четверг он сообщил на расширенной коллегии ведомства.

"Особое внимание уделялось состоянию служебной дисциплины и законности, в том числе в рамках национального плана по противодействию коррупции. За последние семь лет в 14 раз возросло число поступивших от сотрудников уведомлений о фактах обращения к ним с предложениями коррупционного характера", - сказал он.

Также министр отметил, что в этой связи необходимо усилить контроль за подчиненными. "Жестко реагировать на каждый факт злоупотребления или неисполнения ими служебных обязанностей", - отметил Колокольцев.