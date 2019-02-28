Против "Оборонлеса" возбудили дело о незаконном предпринимательстве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Должностные лица "Оборонлеса" стали фигурантами уголовного дела о предпринимательстве без лицензии. Как сообщается на сайте Главной военной прокуратуры, 231 военная прокуратура гарнизона провела проверку исполнения закона при реализации госконтрактов в сфере закупок и оказания услуг для нужд Минобороны РФ.

"Установлено, что в 2017-2018 годах должностные лица Федерального государственного автономного учреждения "Оборонлес", превышая необходимые потребности в объеме лесохозяйственных работ, проводимых в лесах Минобороны России, заключили 89 договоров на реализацию лесоматериалов на общую сумму свыше 623 млн рублей. При этом данный вид деятельности уставом учреждения не предусмотрен и не отвечал целям его образования", - сказали в ГВП.

По материалам проверки военный следственный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере") в отношении должностных лиц "Оборонлеса".