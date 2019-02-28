Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Жалобу защиты на избрание Калви меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласила решение судья.

Представители защиты настаивают, что вменяемое Калви преступление относится к предпринимательской деятельности, и поэтому обвиняемый не может содержаться под стражей. "Рассматриваемые действия Калви были совершены в рамках осуществления им своих обязанностей на руководящем посту частной компании - согласно постановлению Пленума Верховного суда, это в чистом виде предпринимательская деятельность", - пояснил адвокат Дмитрий Клеточкин.

Адвокат заявил о непричастности Калви к хищению и отсутствии у следствия объективных данных о нем, в том числе показаний свидетелей и данных экспертиз. "Следствием не проведена объективная оценка стоимости акций компании, в завышении которой обвиняется Калви", - сказал Клеточкин.

Представители миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова, ранее направившего заявление в ФСБ о возбуждении уголовного дела в отношении Калви, попросили Мосгорсуд содержать основателя фонда Baring Vostok под стражей по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. "Я считаю, что преступление Калви совершено не в предпринимательской сфере, так как предпринимательство - это честное получение прибыли и не может быть связано с совершением преступлений. Поэтому считаю, что содержание Калви под стражей законно и единственно обоснованно", - заявил в суде представитель Юсупова.

Следователь также просил содержать Калви в СИЗО, что, по его словам, позволит собрать необходимые улики и избежать оказания давления на свидетелей.

27 февраля суд в Москве отклонил четыре жалобы фигурантов дела на арест - партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего главы банка "Восточный" Алексея Кордичева, бывшего гендиректора компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова. Жалоба еще одного фигуранта дела, директора финансового департамента Baring Vostok Филиппа Дельпаля, будет рассмотрена 1 марта.

Всем обвиняемым вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном объеме"), они будут находиться под стражей до 13 апреля.

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