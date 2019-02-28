Колокольцев сообщил об уголовных делах по факту хищений перед ЧМ-2018 и Универсиадой

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. МВД России возбудило ряд уголовных дел о хищении бюджетных средств после проведения чемпионата мира по футболу и при подготовке к Универсиаде в Красноярске. Об этом сообщил глава министерства Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства по итогам прошлого года.

"Для защиты бюджетных ассигнований, выделяемых на важнейшие инфраструктурные проекты и федеральные целевые программы, организован мониторинг деятельности аукционных комиссий. Возбужден ряд уголовных дел по фактам хищений средств, направленных на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу и Всемирной зимней Универсиады в Красноярске", - сказал он.

Чемпионат мира по футболу прошел в 2018 году в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.