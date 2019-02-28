СМИ: капитан врезавшегося в мост в Южной Корее судна был нетрезв

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Капитан российского грузового судна Seagrand, врезавшегося в четверг в мост в южнокорейском портовом городе Пусан, находился на борту в нетрезвом состоянии. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в морской полиции.

По его данным, концентрация алкоголя в крови капитана, имя которого не разглашается, составила 0,086 промилле при разрешенном уровне в 0,03 промилле. Следствию предстоит установить, управлял ли он судном сам или это делал кто-то из членов экипажа. Все российские моряки, находившиеся на борту сухогруза, в настоящее время задержаны.

Неясно также, почему судно вообще двигалось в сторону моста, в то время как оно должно было идти в противоположном направлении. Кроме того, по словам портовых властей, за 40 минут до аварии оно протаранило круизный корабль.

По данным морской полиции, Seagrand прибыл в Пусан в среду утром с грузом в 1495 т железных труб. В четверг оно отправилось во Владивосток с 1415 т стальных пружин.

Инцидент произошел в 16:23 по местному времени (10:23 мск), никто не пострадал. Судно водоизмещением 6 тыс. тонн врезалось в участок между опорами моста, получив значительные повреждения и пробив в мосту дыру размером 5 на 5 м. Морская полиция эвакуировала аварийное судно, движение по мосту перекрыто.