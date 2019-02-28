Суд в Перми продлил срок содержания в СИЗО второму подростку, напавшему на школу

"Судья постановил назначить закрытое судебное заседание на 12 марта 2019 года в помещении Мотовилихинского районного суда, меру пресечения обвиняемого оставить прежней в виде заключения под стражей на 3 месяца с момента поступления дела в суд, то есть до 15 мая 2019 года", - сказала Симонова.

ПЕРМЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Мотовилихинский районный суд города Перми продлил срок содержания под стражей второму подростку, устроившему резню в школе №127 города Перми. Обвиняемый останется под стражей до 15 мая, а рассмотрение уголовного дела в отношении него назначено на 12 марта, сообщила на заседании в четверг судья Наталья Симонова.

В четверг Мотовилихинский районный суд Перми провел судебное заседание о порядке назначения дела к слушанию и о решении вопроса по мере пресечения для ученика школы №127, который вместе со своим знакомым напал на учеников образовательного учреждения в январе 2018 года. В драке с поножовщиной пострадали 10 человек, среди них - четвероклассники и учительница.

Подозреваемые в организации нападения двое подростков были задержаны, после лечения в больнице их перевели в СИЗО и направили на судебно-психиатрические экспертизы.

Уголовные дела в отношении двух обвиняемых были выделены в отдельные производства, так как судебно-медицинская экспертиза признала одного из них невменяемым. В январе 2019 года Пермский краевой суд продлил его содержание под стражей до марта.

Суд Перми 18 декабря 2018 года приговорил одного подростка к девяти годам восьми месяцам заключения. Юноша был признан виновным в разбое, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также в покушении на убийство двух и более лиц. Позже подросток подал апелляционную жалобу на решение суда.

Нападение было совершено 15 января 2018 года. Десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу с ножами, нанесли ученикам четвертого класса и учительнице ножевые ранения, после чего ранили друг друга.