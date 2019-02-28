СК возбудил дело о ненадлежащем оказании помощи младенцу в Брянском перинатальном центре

ТАСС, 28 февраля. Следственное управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело после обращения местной жительницы о ненадлежащем оказании помощи ее новорожденному ребенку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" послужило обращение женщины о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее новорожденному ребенку, что поставили под угрозу его здоровье", - сказали в пресс-службе.

По данным ряда региональных СМИ, женщина родила мальчика 17 февраля 2019 года, затем у него был диагностирован сепсис внутренних органов, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. "Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Только после того, как получим выводы экспертов, будем давать оценку качеству медпомощи, действиям медперсонала", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по статье о халатности после смерти 11 новорожденных в Брянском перинатальном центре, которые произошли с 8 марта по 1 июня 2017 года.

Расследование уголовного дела на данный момент продолжается. "Оно находится в Центральном аппарате СК РФ", - добавили в пресс-службе.

Перинатальный центр был открыт в Брянске в начале марта 2017 года в рамках Федеральной программы развития перинатальных центров. Стоимость объекта составила около 2,1 млрд рублей. Заказчиком по строительству и вводу объекта в эксплуатацию выступила госкорпорация "Ростех".