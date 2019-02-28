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Военнослужащий Черноморского флота осужден на 10 лет за шпионаж в пользу Украины

Его сожительницу также признали виновной в государственной измене
Дмитрий Долгополов Снимок с видео/ЦОС ФСБ России/ТАСС
Описание
Дмитрий Долгополов
© Снимок с видео/ЦОС ФСБ России/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий Черноморского флота и его гражданская супруга осуждены на 10 и 9 лет соответственно за шпионаж в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"28 февраля 2019 года Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д. А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А. С. - в форме шпионажа", - сообщили в ЦОС. Решением суда Долгополов приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Сухоносова - к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.

Они были задержаны в сентябре 2017 года Федеральной службой безопасности в Симферополе. "В ходе суда они вину признали полностью и раскаялись в содеянном", - отметили в ЦОС.

Сообщается, что осужденный работал на военную разведку минобороны Украины. 

По данным ФСБ, Долгополов работал на военную разведку Минобороны Украины. "Установлено, что (гражданская супруга военнослужащего) Сухоносова, будучи завербованной сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковником Клименком Игорем Ивановичем, привлекла Долгополова к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение", - добавили в ЦОС. "Указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - подчеркнули в ФСБ.

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