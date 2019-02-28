Источник: обыски в Доме офицеров ЗВО связаны с мошенничеством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Обыски в Доме офицеров Западного военного округа (ЗВО) в Санкт-Петербурге связаны с мошенничеством с бюджетными деньгами, незаконной сдачей в аренду помещений, а также организацией культурных мероприятий для извлечения прибыли в пользу руководства госучреждения. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Следователи считают, что должностное лицо из руководства Дома офицеров незаконно сдавало в аренду государственные помещения коммерческим фирмам, а также организовывало культурные мероприятия для извлечения личной прибыли", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что незаконный доход, полученный в результате действий руководства Дома офицеров, оценивается в 10 млн рублей.

В полиции Петербурга журналистам подтвердили факт обыска "в бюджетном учреждении" Санкт-Петербурга, который в четверг проводят сотрудники МВД и ФСБ, и возбуждение уголовного дела по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В ведомстве не уточнили, в каком учреждении проводятся оперативно- следственные мероприятия.

Дом офицеров расположен в центре Санкт-Петербурга. В нем регулярно проходят военные советы, встречи офицеров ЗВО, концерты для ветеранов. Также там расположен музей войск ЗВО и библиотека.