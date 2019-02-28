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Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз в КЧР

Ранее в региональном управлении МЧС сообщали о семи пострадавших

ЧЕРКЕССК, 28 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате схода лавины на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз. Об этом ТАСС в четверг сообщили в администрации Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.

"Один погиб", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщали, что семь человек пострадали в результате схода лавины на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.

"В районе хребта Дукка произошел сход снежной лавины. Пострадали 7 человек, один спущен вниз. Ведутся спасательные работы", - сказал собеседник агентства. По данным спасателей, все пострадавшие, предположительно, являются фрирайдерами, они находились за пределами курортной зоны.

В пресс-службе минздрава республики сообщили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, шесть человек пострадали, четверым госпитализация не требуется, амбулаторные [лечение]. Двое находятся в тяжелом состоянии, одного из них уже везут в районную больницу, за вторым направилась бригада медиков", - сказал собеседник агентства.

В районной администрации добавили, что специалисты завершили спасательные работы в месте схода лавины."В настоящий момент спасательные работы завершились, четыре человека отделались легкими ссадинами, ушибами, после осмотра не было необходимости их госпитализировать. Один погиб на месте. Еще один - у него травмы тяжелые, его доставили в больницу", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (17:42 мск) — добавлена информация о погибшем и о спасателях 

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