В Калининграде бухгалтер украла у аудиторской фирмы 1,7 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Бухгалтер аудиторской фирмы в Калининграде украла со счета компании 1,7 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в распространенном в четверг релизе пресс-служба управления МВД России по региону.

"В ходе проверки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД заявления генерального директора аудиторской фирмы о пропаже со счета компании крупной суммы денег, установлено, что 39-летняя сотрудница фирмы, исполняющая обязанности бухгалтера, с декабря 2016 года по март 2017 года, имея доступ к счетам компании, вносила в них ложные сведения. За этот период подозреваемой удалось перевести на личный счет порядка 1 млн 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.