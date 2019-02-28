Гособвинение просит для бывшего мэра Нижнего Новгорода Сорокина 12 лет лишения свободы

ТАСС, 28 февраля. Сторона гособвинения просит назначить экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека, наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафа в размере 460,8 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"На заседании Нижегородского районного суда гособвинение просило назначить Сорокину наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в 460,8 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Двум другим подсудимым, которые вместе с Сорокиным проходят по делу о похищении человека, бывшим оперуполномоченным Роману Маркееву и Евгению Воронину, гособвинитель просил назначить наказание в виде семь и восьми лет лишения свободы соответственно, а также лишить их спецзваний.

Ранее сообщалось, что Олег Сорокин был задержан в декабре 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, с тех пор он находится под стражей. Ему также инкриминируется соучастие в похищении человека.

В 2005-2010 годах Сорокин был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, с 2010 по 2015 год - главой города. В 2014 году следователи СК РФ проводили в отношении Сорокина проверки по поводу незаконного участия в предпринимательской деятельности. Поводом послужили договоры по аренде земли, которые администрация Нижнего Новгорода заключила с компаниями, аффилированными с близкими родственниками Сорокина. В 2016 году он был избран в Законодательное собрание Нижегородской области, в марте 2018 года сложил полномочия депутата.