В Рязанской области произошел прорыв магистрального газопровода

ТАСС, 28 февраля. Прорыв магистрального газопровода произошел в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по области.

"В 15:10 мск в районе села Троицкое Сараевского района поступила информация о порыве магистрального газопровода с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. Угрозы нарушения жизнедеятельности нет. Группировка МЧС на месте происшествия усилена. Как пояснили в главке, "на месте работают пять единиц техники, 12 человек личного состава, 1 единица техники и 3 человека добровольной пожарной команды, 2 бригады газовой и аварийной службы".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления, авария произошла за пределами населенного пункта. Угрозы распространения огня нет.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго, возгорание произошло на 363-м км магистрального газопровода "Петровск - Елец" (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Москва") диаметром 1200 мм. Последствий для потребителей нет. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.

В региональном подразделении "Газпрома" ТАСС уточнили, что магистральный газопровод входит в зону ответственности "Газпром трансгаз Москва".