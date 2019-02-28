Винника перевели в специализированную клинику

АФИНЫ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Греции перевели россиянина Александра Винника, уже три месяца проводящего голодовку, в специализированную клинику. Об этом сообщил в четверг российским журналистам его адвокат Тимофей Мусатов.

"Только что нам сообщили, что Винника перевели в специализированную больницу, где есть квалифицированные врачи. Сейчас едем узнавать подробности и выяснять, каково состояние Александра", - сказал он.

Адвокат напомнил, что после посещения 21 февраля в тюремной больнице уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой Винник решил временно прекратить голодовку и допустить к себе врачей, однако без профессиональной медицинской помощи выйти из режима голодания невозможно. Из-за того, что тюремные врачи не имеют такой квалификации, адвокаты настаивали на том, чтобы Александра перевели в специальную клинику, которая способна оказать подобную помощь.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году сначала принял решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест. С 26 ноября 2018 года Винник проводит в тюрьме голодовку против судебного произвола, называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину.

Защита россиянина подала в греческие инстанции требования об освобождении Винника из-под стражи, так как 26 января 2019 года истекли 18 месяцев, в течение которых, согласно греческой конституции, его могли держать под стражей без предъявления обвинения.

В новость были внесены изменения (17:40 мск) - добавлена информация после второго абзаца