Генпрокуратура дополнительно выявила имущество у Шестуна на более чем 425 млн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ дополнительно выявила у бывшего руководителя Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущество на общую сумму свыше 425 млн рублей и требует его конфисковать. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"С момента подачи гражданского иска об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества проверочные мероприятия были продолжены. Дополнительно было установлено имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, которым фактически владел и пользовался Шестун - это автоспецтехника и земельные участки", - сказал Куренной, добавив, что они были зарегистрированы на физических и юридических лиц, ранее не привлеченных в качестве соответчиков.

"В общей сложности установлено дополнительно 92 земельных участка и четыре здания. В числе спецтехники - два снегохода Bombardier, погрузчик Hyundai; катер Glastron, пять квадроциклов; трактор Беларус-320, трактор Беларус-1221.2, 5 снегоходов Bombardier. "Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла в Красногорский городской суд Московской области уточненное исковое заявление в отношении экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Общая сумма дополнительно установленного имущества составляет свыше 425 млн рублей", - сообщил он.

17 января Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии в доход государства имущества Шестуна стоимостью 10 млрд рублей. Иск был подан к Шестуну и еще 35 соответчикам (физическим и юридическим лицам). По данным Генпрокуратуры, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, 565 из них - участки, оформленные на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юридических лиц. Кроме того, в личном пользовании семьи Шестуна находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его дача; помимо недвижимости, у экс-чиновника был обнаружен автопарк - 22 автомобиля общей стоимостью почти 27 млн рублей.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества. Вину он не признает. Шестун занимал пост главы Серпуховского района с декабря 2003 года.