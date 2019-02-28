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В Пензе осуждены восемь членов преступной группы за сбыт наркотиков

В преступную группу входили жители Ульяновской, Самарской и Пензенской областей

ПЕНЗА, 28 февраля. /ТАСС/. Восемь участников преступной группы в возрасте от 17 до 28 лет осуждены в Пензе за незаконный сбыт наркотиков, а также за покушение на сбыт в крупном и особо крупном размерах. Об этом говорится в сообщении, размещенном  на сайте следственного управления СК РФ по Пензенской области.

Как было установлено судом, преступная группа была создана в сентябре 2017 года. В нее входили восемь жителей Ульяновской, Самарской и Пензенской областей. Они распространяли наркотики на территории Пензы и области через тайники, для сбыта также использовалась арендованная квартира. Во время задержания членов группы было изъято более 8 кг наркотиков.

"Приговором суда всем участникам организованной группы назначено наказание в виде лишения свободы. Семерым совершеннолетним подельникам - на срок от 5 до 8,5 года лишения свободы, несовершеннолетней - в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

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