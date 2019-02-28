Суд до 24 апреля арестовал еще одного фигуранта "дела Арашуковых"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО до 24 апреля очередного фигуранта дела о создании преступного сообщества и хищении газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей - заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Борсова меру пресечения в виде ареста до 24 апреля", - сказала судья Елена Ленская.

В среду суд до той же даты арестовал еще одного фигуранта по делу - и. о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирину Валешную.