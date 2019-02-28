Член Ассоциации горных гидов России погиб при сходе лавины в КЧР

"Да, [погиб] Сергей Камбалов. Он был с группой, был гидом в ней", - сообщил собеседник.

ЧЕРКЕССК, 28 февраля. /ТАСС/. Член Ассоциации горных гидов России Сергей Камбалов погиб при сходе лавины на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в правлении ассоциации. Также в происшествии пострадали шестеро москвичей

На сайте Ассоциации сообщается, что Камбалов родился в Невинномысске (Ставропольский край), был инструктором по альпинизму, горным лыжам, являлся кандидатом в мастера спорта по альпинизму, имел подготовку спасателя первой категории. Прошел подготовку по оказанию первой медицинской помощи в горах, три курса лавинной подготовки. Порядка 16 лет занимался фрирайдом и 12 - хелиски, работал в горах Кавказа, Камчатки, в Узбекистане и Киргизии.

"Остальные шестеро [попавшие под лавину] - жители Москвы и Московской области. Их также обследуют врачи сейчас, у них есть жалобы по здоровью, но в госпитализации они не нуждаются, их просто осматривает врач сейчас", - пояснили ТАСС в районной администрации.

В четверг днем в районе горы Дукка в КЧР сошла лавина, в результате чего пострадали шесть человек, один погиб. Следственными органами СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.