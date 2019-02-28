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Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки в Чувашии

Обстоятельства ДТП выясняются

ТАСС, 28 февраля. Два человека погибли на трассе в Чувашии после столкновения грузовика и легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

Авария произошла в четверг на 586-м км автодороги М-7 в Ядринском районе. "По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой "Газелью". В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте", - отмечается в сообщении.

Выясняются все обстоятельства ДТП.

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