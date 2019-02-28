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Менеджер банка "Открытие" пострадал во время схода лавины в КЧР

Ранее в результате ЧП погиб один человек

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Директор казначейства банка "ФК Открытие" Дмитрий Орлов входит в число пострадавших от схода лавины в Карачаево-Черкесии и сейчас находится в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Мы подтверждаем, что Дмитрий Орлов входит в число пострадавших от схода лавины в Карачаево-Черкесии и в настоящий момент находится в медицинском учреждении. Мы надеемся на скорейшее выздоровление Дмитрия", - отмечается в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Ранее в районе горы Дукка в КЧР сошла лавина, в результате чего пострадали шесть человек, один погиб. Следственными органами СК РФ по КЧР проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Теги
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