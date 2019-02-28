В Москве осужден гендиректор iFly за дачу взятки сотруднику Росавиации в 2,1 млн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Гендиректор авиакомпании iFly Евгений Филатов приговорен к 3,5 года заключения условно и штрафу в 6 млн рублей за дачу взятки в 2,1 млн рублей сотруднику Росавиации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Приговором суда Евгению Филатову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере более 6 млн рублей", - сказали в СК.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере"). Как установлено следствием и судом, Филатов в 2017-2018 годах за организацию выдачи для авиакомпании разрешения на разовые полеты гражданских воздушных судов в порядке международных чартерных сезонных рейсов ежемесячно передавал заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации взятку в сумме 180 тыс. рублей. Общая сумма переданной взятки составила 2 млн 160 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела по обвинению заместителя начальника управления регулирования перевозок Росавиации в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) продолжается.