В МЧС уточнили число людей, которые находились в зоне схода лавины в КЧР

Ранее сообщалось, что в зоне схода лавины находились семь человек.

ЧЕРКЕССК, 28 февраля. /ТАСС/. Группа из восьми человек находилась в районе схода снежной лавины на горном хребте Дукка в Архызе в Карачаево-Черкесии, уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"По уточненной информации, в районе схода снежной лавины находились восемь человек, из них шестеро оказались непосредственно под лавиной. По итогам поисково-спасательных работ пятеро пострадавших направлены в Зеленчукскую центральную районную больницу, один погиб. Еще два человека не пострадали", - сообщили в пресс-службе. В МЧС добавили, что группа состояла из двух гидов и шести фрирайдеров.

По данным МЧС, в 17:25 мск вертолет с пострадавшими приземлился в поселке Архыз. В проведении поисково-спасательных работ задействовали 25 спасателей.

Ранее в четверг сообщалось, что пострадавшие, по предварительным данным, занимались внетрассовым катанием. Следственные органы СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике проводят проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.